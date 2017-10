ha pubblicato ilper: il primo corposo aggiornamento del gioco include numerose novità, tra cui 117 nuovi volti (tra i tanti citiamo Daniele De Rossi, Arturo Vidal, e Luis Suarez).

Inoltre il pacchetto aggiorna le foto di oltre 3.000 calciatori e aggiunge sequenze filmate per la Master League e kit aggiuntivi per la Champions League. Il Data Pack 1 di Pro Evolution Soccer 2018 è ora disponibile per il download gratuito su PC (via Steam), Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 e PlayStation 3.