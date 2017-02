Problemi finanziari per Mad Catz, la compagnia paga il flop di Rock Band 4

ha illustrato gli ultimi risultati finanziari durante un incontro con gli investitori: purtroppo, la situazione economica della compagnia non è particolarmente rosea e l'azienda sta ancora facendo i conti con il fallimento commerciale di

Nel 2015, Mad Catz aveva co-finanziato lo sviluppo di Rock Band 4, occupandosi anche del publishing, della distribuzione e ovviamente della produzione delle varie periferiche. Il gioco purtroppo non ha ottenuto il successo sperato e il fallimento del progetto ha causato perdite per oltre 11 milioni di dollari.

A seguito delle ingenti perdita, la compagnia ha quasi dimezzato il numero di dipendenti, passando da 225 a 111, con l'obiettivo di contenere i costi. Problemi anche sul mercato azionario, la Borsa di New York ha infatti comunicato a Mad Catz che se il valore del titolo non raggiungerà i 20 centesimi ad azione, questo verrà eliminato dal mercato azionario. Attualmente, il valore di una singola azione del gruppo è pari a 8 centesimi di dollari.

L'amministratore delegato di MadCatz Interactive, Karen McGinnis, ha così commentato la situazione: "Stiamo lavorando su diverse possibili opzioni, purtroppo abbiamo iniziato l'anno fiscale con enormi problemi di budget. Siamo riusciti a liquidare tutte le periferiche di Rock Band 4 invendute, abbiamo venduto uno dei nostri marchi per 13 milioni di dollari, ottenendo liquidità utile per continuare a mantenere in vita la società. Purtroppo però non abbiamo abbastanza prodotti sul mercato e se non hai nulla da vendere, è davvero difficile generare dei profitti."