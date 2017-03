Problemi per il fan remake di Indiana Jones And The Fate of Atlantis

La scorsa primavera vi abbiamo parlato di un fan remake diin fase di sviluppo presso il team Went2Play: oggi, gli sviluppatori hanno comunicato di essere stati contatti daper interrompere i lavori sul progetto.

La società reclama i diritti di proprietà sul franchise e per questo lo sviluppo di Indiana Jones And The Fate of Atlantis Special Edition deve essere interrotto. Il team si è detto dispiaciuto per questa decisione ma non tutto è perduto, gli sviluppatori continueranno infatti a lavorare per trovare un nuovo accordo e mettersi così al sicuro da eventuali problemi legali.