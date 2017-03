Xbox One: problemi di connessione per Xbox Live e altri servizi Microsoft

e molti altri servizi, fra cui Outlook.com, Skype, e OneDrive risultano al momento inaccessibili, con gli utenti impossibilitati ad effettuare i log-in con i propri account.

Come riporta Microsoft nella pagina di stato del servizio operazioni di "Accesso; creazione, gestione o recupero di un account; ricerca" sono al momento fuori uso, mentre sono stati riportati anche diversi problemi legati agli acquisti online. La compagnia ha comunque rassicurato i suoi utenti, affermando di essersi già messa all'opera per cercare di individuare le cause del malfunzionamento e porvi rimedio al più presto possibile. "I nostri ingegneri e sviluppatori stanno lavorando senza sosta per risolvere il problema che i nostri clienti stanno riscontrando con prodotti da acquistare o già comprati. Rimanete sintonizzati, e grazie per la pazienza".



The Verge segnala inoltre problemi diffusi anche per altri servizi Microsoft come Outlook, Skype e OneDrive. Vi aggiorneremo non appena la situazione tornerà alla normalità.