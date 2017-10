Problemi di scorte in Giappone per il bundle Nintendo Switch con Mario Odyssey

Scarseggiano le scorte del bundlein Giappone e i rivenditori si organizzano di conseguenza con l'ormai diffuso sistema delle lotterie. Alcuni store hanno aperto le iscrizioni online, i clienti possono registrarsi e ottenere un biglietto, i numeri fortunati potranno acquistare il richiestissimo bundle.

Si tratta di un sistema scarsamente diffuso in Occidente ma sempre più popolare in Giappone, già adottato da numerosi store e a quanto sembra particolarmente apprezzato dai consumatori, i quali sono ben disposti a tentare la sorte anzichè passare ore in coda fuori dai negozi senza reali certezze di poter concludere l'acquisto.

Ricordiamo che il pacchetto Switch + Super Mario Odyssey sarà disponibile dal 27 ottobre anche in Europa al prezzo di 399,99 euro.