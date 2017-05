è attualmente al lavoro su un nuovo progetto multipiattaforma conosciuto comeche arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4, pubblicato da. Di fatto, si tratta del primo gioco dello studio finlandese per console Sony dal 2003, anni di uscita diper PlayStation 2.

Dopo aver sviluppato il sequel di Max Payne, Remedy si è dedicata ad Alan Wake, Alan Wake American Nightmare e Quantum Break, oltre ad aver sviluppato Death Rally Remastered e Agents of Storm per iOS, come riportato sula pagina Wiki dello studio.

Project 7 sarà un gioco d'azione in terza persona di stampo cinematografico realizzato con il Northlight Engine, lo stesso motore utilizzato per Quantum Break. Altri dettagli non sono noti al momento.