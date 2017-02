Project Cars 2: annunciate quattro nuove vetture

Slightly Mad Studios ha condiviso quattro nuove immagini per altrettante vetture inedite che compariranno all’interno di Project Cars 2, seguito dell’acclamata simulazione racing pubblicata lo scorso anno su PC e console.

Secondo il team, nell’atteso sequel saranno presenti la Mercedes-Benz AMG C63, la Corvette Z06, la Aston Martin Vulcan e la Corvette C7.R. Grazie ad un video pubblicato su YouTube dall’utente Grizwords, possiamo dare uno sguardo allo stato di sviluppo del titolo in 7 minuti di gameplay tratti della versione PC.

Project Cars 2 uscirà nel corso del 2017 su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4, mentre è esclusa una versione per Nintendo Switch. Per saperne di più sul nuovo gioco di Slightly Mad Studios, vi invitiamo a consultare la nostra videoanteprima.