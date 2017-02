hanno annunciato oggi, sequel del titolo omonimo in fase di sviluppo per PC, Xbox One e PlayStation 4. In apertura trovate il trailer di debutto appena pubblicato dal publisher.

Project CARS 2 include un garage composto da oltre 170 vetture e più di 60 tracciati a disposizione, presente anche la nuova modalità Online Championships e nuove discipline che includono corse su ghiaccio, neve e fango. Su PC, il gioco supporterà risoluzione fino a 12K e Realtà Virtuale.

Per tutte le novità su Project CARS 2 vi rimandiamo alla nostra prova ricordandovi che il titolo è atteso per la fine del 2017 su PC (via Steam), Xbox One e PlayStation 4.