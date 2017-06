Project CARS 2 arriverà il 22 settembre, pubblicato il trailer E3 2017

ha confermato chearriverà il 22 settembre. Il publisher ha pubblicato un nuovo trailer e ha annunciato che il titolo sarà presente in formato giocabile all'E3 di Los Angeles.

Project CARS 2 è atteso per la fine dell'anno su PC, Xbox One e PlayStation 4, adesso abbiamo però informazioni più precise in merito. In un post pubblicato sul blog di Slightly Mad, gli sviluppatori hanno indicato il 22 settembre come data di lancio del gioco. Di seguito, il comunicato stampa diffuso dal publisher:

Le gare multiclasse, tanto amate dai giocatori, consentono ai piloti di gareggiare in più classi automobilistiche, riproducendo fedelmente i campionati endurance più famosi del mondo, sia passati che presenti. Che si tratti di auto iconiche dell’epoca d’oro degli sport automobilistici, di prototipi moderni o GT3, ora tutte le classi potranno gareggiare insieme in modalità singola o campionato, in quantoregistrerà oltre alla posizione generale del pilota, anche quella nella classe.Catturare tutte le emozioni delle corse automobilistiche significa consentire ai piloti di gareggiare con qualsiasi auto, in qualsiasi momento e in ogni modalità, sia offline che online, contro avversari della stessa classe e non.Senti salire l’adrenalina mentre cerchi di raggiungere un’auto GT a bordo del tuo prototipo LMP, in una gelida notte a Le Mans; guarda gli specchietti durante una giornata piovosa al Nürburgring e osserva una mostruosasbucare dalla nebbia e superare la tua Renault Clio come se fosse ferma. Questo è l’automobilismo inIl video dimostrativo che verrà mostrato all’E3 illustrerà la struttura aperta del titolo e presenterà l’approccio “sandbox” adottato per lo sviluppo della modalità carriera che consentirà ai piloti di farsi strada verso il raggiungimento dei loro sogni automobilistici. I piloti potranno iniziare la loro carriera nelle gare amatoriali come le corse die puntare sempre più alto fino a gareggiare con le auto e scuderie più prestigiose. In alternativa, potranno scegliere di iniziare da qualsiasi disciplina automobilistica o, ancora, decidere di concorrere in una particolare categoria e gareggiare per una o più stagioni in quel campionato. Grazie alla possibilità di scegliere tra 8 diverse discipline automobilistiche, la carriera automobilistica non è mai stata così gratificante e ricca di emozioni.offre un’esperienza di guida senza precedenti per giocatori di tutti i livelli. Le visuali all’avanguardia, l’accurato studio della fisica delle auto, i controlli del gamepad rinnovati e intuitivi – uniti a una riproduzione realistica del fenomeno di attrito e slittamento delle gomme, che fornisce ai giocatori una sensibilità di guida e controllo ottimizzata – e una I.A. migliorata rendonoil gioco di simulazione di guida più immersivo e tecnologicamente avanzato del pianeta.