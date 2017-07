Project CARS 2 e Assetto Corsa a confronto in un nuovo video

Sul canale Youtube di Racing at Home è stato caricato un nuovo video comparativo in cuivengono messi a confronto. Il filmato propone un paragone diretto dei due giochi sul versante grafico e sonoro: lo trovate in cima alla notizia.

Il confronto è stato effettuato su PC, giocando sugli stessi tracciati e a bordo delle stesse vetture, mantenendo lo stesso tipo di visuale e attivando di volta in volta il sonoro per uno dei due giochi. Pochi giorni fa, inoltre, lo stesso canale Youtube aveva pubblicato un altro video comparativo in cui Project CARS 2 veniva paragonato con il suo predecessore.

Ricordiamo che Project CARS 2 si trova ancora in fase di sviluppo: il gioco uscirà il prossimo 22 Settembre su PC, Xbox One e Playstation 4.