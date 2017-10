Project Cars 2: cinque modelli di auto diventano Hot Wheels

ha annunciato che cinque autoincluse indiventeranno dei veri modelliniin vendita per l’inizio dell’autunno 2017.

I cinque veicoli Hot Wheels attualmente inclusi in Project CARS 2 sono tre delle vetture GT più prestigiose al mondo, la Mercedes-Benz AMG GT3 (Team Hot Wheels #68), la Acura NSX GT3 (Advan Racing Team #76) e l’Audi R8 LMS (Team Hot Wheels #5), oltre a due ulteriori classici del mondo delle corse, la BMW M1 Procar (Team Project CARS #15) e la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution 2 DTM (Team Hot Wheels #91).

Per ammirare le cinque auto Hot Wheels ispirate a quelle presenti nel gioco, potete visionare il trailer che vi abbiamo riportato in testata alla notizia, o la galleria di immagini che trovate in calce.

Project Cars 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Per tutte le informazioni sul simulatore automobilistico di Slightly Mad Studios, vi rimandiamo alla nostra Recensione.