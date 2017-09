Project Cars 2: i dettagli sulla versione PlayStation 4 Pro

Ian Bell, leader di, ha fornito i dettagli riguardanti la versione PlayStation 4 Pro di, seguito del simulatore di corse automobilistiche in uscita il 22 settembre.

La console mid-gen di Sony sarà in grado di renderizzare il gioco ad una risoluzione nativa di 2560x1440p, che sarà in seguito upscalata in 4K. Per quanto probabile, non è stato chiarito se l'upscaling sarà attuato tramite il checkerboard rendering, largamente usato dagli sviluppatori per l'ottimizzazione su PS4 Pro.

Fra le altre migliorie grafiche, abbiamo inoltre un maggior dettaglio per i tracciati, le auto, l'erba, le ombre e i riflessi.

Project Cars 2 uscirà il 22 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Slightly Mad Studios ottimizzerà il suo gioco anche per Xbox One X, console della quale è rimasta positivamente colpita.