Project CARS 2: ESL Go4 Cup al via il 22 ottobre, pubblicata una nuova patch

annunciano il ritorno dellache debutterà con Project CARS 2 il prossimo 22 ottobre.

A seguito di una stagione straordinaria, che ha visto la Project CARS ESL Go4 Cup diventare la principale competizione di corse eSports della ESL, culminata con la Finale mondiale che si è tenuta live alla Gamescom 2017, la competizione riporterà la sfida e la competizione che tutti i giocatori si attendono, aggiungendo anche una nuova dimensione, grazie al realismo e l’autenticità di Project CARS 2.



A partire dal 22 ottobre 2017, i giocatori di tutta Europa inizieranno una nuova stagione di competizioni, battaglie e rivalità serrate attraverso 39 coppe e 9 finali mensili su tutte e tre le piattaforme, PlayStation 4, Xbox One e PC (STEAM). Ogni settimana, la ESL terrà una Cup settimanale che ricompenserà il miglior pilota con 50,00 € per piattaforma. Inoltre, i 12 migliori piloti di ogni mese si sfideranno in una finale mensile per un premio di 100,00 € su ogni piattaforma.



Nelle corse eSports non si gareggia solo per la vittoria e la Project CARS 2 ESL Go4 Cup non è riservata solo ai migliori piloti delle migliori squadre, ma si tratta di mettersi alla prova e competere, gareggiare, divertirsi e apprezzare le amicizie e lo spirito cameratesco della competizione e delle corse stesse. La Project CARS 2 ESL Go4 Cup è aperta a tutti, su tutte e tre le piattaforme.

Inoltre, il publisher annunciato che la patch 2 è ora disponibile per PS4 e PC mentre è imminente anche per Xbox One. Novità principali dell'aggiornamento:

Migliorata l’assistenza della linea di traiettoria ideale

Diversi miglioramenti al comportamento e alle traiettorie tenute dall’IA

Diversi miglioramenti e modifiche al multiplayer e alle sale d’attesa

Supporto alle tastiere USB migliorato

Modifiche e correzioni all’interfaccia e alla sequenza di messa a punto

Migliorata l’assistenza di base agli utenti che utilizzano il controller

Correzioni e miglioramenti all’aspetto e alla funzionalità dell’ICM

Miglioramenti e modifiche al supporto per i volanti

Project CARS 2 è ora disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.