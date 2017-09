Lo YouTuber "Cycu1" ha pubblicato un video che mette a confrontoe la demo di, entrambi realizzati utilizzando la stessa vettura (Nissan GT-R) sul circuito del Nurburgring.

Da segnalare come Forza Motorosport 7 giri su Xbox One S mentre Project CARS 2 su PlayStation 4 Pro. Lasciamo a voi giudicare il risultato finale nel video che trovate in calce alla notizia, entrambi i titoli presentano un comparto grafico di altissimo livello, Forza Motorsport 7 supporterà (così come il gioco di Slightly Mad Studios) la risoluzione 4K su Xbox One e Windows 10 mentre su One e One S andrà a 1080p con supporto per l'HDR nel secondo caso.