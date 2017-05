Project CARS 2: in arrivo sei film per ripercorrere la storia del gioco

: Patrick Long, Chris Goodwin, Tommy Milner e Vaughn Gittin Jr. sono solo alcuni dei piloti e collaudatori di fama mondiale che appariranno in una serie di 6 film in cui verrà illustrata la filosofia "Build by Drivers" che ha guidato lo sviluppo di ogni auto di

Slightly Mad Studios e Bandai Namco hanno annunciato oggi una serie di 6 film live action in cui verrà illustrata la filosofia “Built by Drivers” che ha contribuito allo sviluppo di Project CARS, il gioco di corse più autentico di sempre. Questa serie, la cui distribuzione è prevista per la primavera-estate 2017, svelerà i retroscena più segreti della fase di sviluppo di Project CARS 2 che ha potuto contare sulla collaborazione di alcuni dei piloti e collaudatori più famosi del mondo.



Il primo film, "Project CARS 2: BUILT BY DRIVERS – As Close As It Gets Featuring Chris Goodwin", verrà distribuito il 17 maggio e mostrerà lo sviluppo della nuova McLaren 720s. Il film illustra minuziosamente il complesso lavoro che c’è stato dietro lo sviluppo della supercar da parte del capo collaudatore di MacLaren, Chris Goodwin. Fondamentalmente, solo Goodwin poteva approvare la manovrabilità della 720S nel gioco e questo significa che sono giunti diversi tecnici da ogni parte del mondo per effettuare un’ultima e definitiva sessione di test prima di ricevere il benestare ufficiale di Goodwin.



"Project CARS 2: BUILT BY DRIVERS – As Close As It Gets Featuring Chris Goodwin" è stato girato in loco a Londra e presso il Centro Tecnologico McLaren dallo studio Outrun Films, produttore di film automobilistici e d’azione, nonché creatore di McLaren 720S Reveal e di Nürburgring & Bentley Racing. Questi 6 film live action documentano la stretta collaborazione tra gli sviluppatori di Project CARS e alcuni dei più piloti più famosi al mondo come Tommy Miner della Corvette Racing, la leggenda del drifting Vaughn Gittin jr. e importanti case automobilistiche come Mercedez-Benz.



“Esaminare le auto fino all’ultimo bullone e inserire le loro esclusive build nei nostri modelli fisici all’avanguardia è solo il primo passo nello sviluppo dei nostri giochi di corse,” ha dichiarato Stephen Viljoen, Responsabile della progettazione di Project CARS. “Alla fine, possiamo far tornare tutti i “conti” ma la manovrabilità e il bilanciamento di un’auto, quegli elementi intangibili che la animano, possono essere misurati soltanto dai piloti che hanno trascorso una vita intera proprio su quelle auto, spingendole al limite. La nostra collaborazione con i piloti non è del tipo “ambasciatori del brand”, ma riguarda il modo in cui progettiamo le auto per sentirle al meglio. La nostra filosofia “Built by drivers” mostra come lavoriamo per assicurare la massima autenticità.”



Questa serie di 6 film che combina scene di gioco inedite, dietro le quinte esclusivi dei piloti e la straordinaria capacità narrativa dei produttori cinematografici Donut Media e Outrun Films, sarà l’opera da non perdere dell’estate 2017. Project CARS 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC.