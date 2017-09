Project CARS 2 includerà il Driving Events di Mercedes-Benz

ha pubblicato un nuovo trailer di, mostrando la riproduzione del Driving Events di Mercedes-Benz presente all'interno del gioco. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Per la prima volta nella storia di un videogioco di corse, sarà possibile vivere tutte le emozioni dei Driving Events di Mercedes-Benz. Project CARS 2 consentirà ai giocatori di dimostrare le proprie abilità nel circuito ufficiale di preparazione invernale dei Driving Events che si trova a Sorsele, nel nord della Svezia. Questa speciale area dedicata all’allenamento che nella realtà si trova su un lago ghiacciato, è stata riprodotta nei minimi dettagli in Project CARS 2 per permettere ai giocatori di vivere tutte le emozioni di un circuito reale, anche nel mondo virtuale.

L’area ufficiale dei Driving Events è situata nei pressi del circolo polare artico. I circuiti di ghiaccio, sapientemente progettati dal famoso architetto Hermann Tilke, si estendono per oltre 15 Km attraverso un lago ghiacciato nella cittadina di Sorsele. Anno dopo anno, questo programma ben congegnato offre ai partecipanti il terreno ideale su cui allenarsi ad altissimi livelli in condizioni atmosferiche estreme e sotto la supervisione di professionisti esperti. Ora, questa esperienza potrà essere vissuta in modo assolutamente realistico dai giocatori di Project CARS 2.

Gli appassionati del gioco di tutto il mondo potranno vivere tutte le emozioni dei Driving Events di Mercedes-Benz in prima persona e a casa propria! Oltre al programma di allenamento su un lago ghiacciato, Mercedes-Benz è presente nel gioco con una serie composta da ben 13 auto diverse.

Per ricreare in modo realistico le sensazioni di guida e scivolamento sui circuiti ghiacciati, il team di Slightly Mad Studios ha lavorato duramente in stretta collaborazione con Mercedes-Benz e il team dei Driving Events.

Grazie alle visite in loco, alla partecipazione agli allenamenti su ghiaccio e neve, al processo di raccolta e analisi dei dati e ai consigli e suggerimenti offerti da istruttori e piloti dei Driving Events, è stato possibile riprodurre fedelmente i circuiti reali e le condizioni reali, sostenuti dalla fisica complessa dei veicoli e dalla potenza audiovisiva di Project CARS 2.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 22 settembre su PC, PS4 e Xbox One.