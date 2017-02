Project Cars 2 non arriverà su Nintendo Switch

Brutte notizie per i fan di Nintendo amanti delle simulazioni racing: in un’intervista con Red Bull, il direttore creativo di Project Cars 2, Andy Tudor, ha confermato che al momento non c’è nessun piano per portare il loro titolo su Nintendo Switch.

Non è la prima volta che Slightly Mad Studios si trova in difficoltà con le piattaforme della grande N: l’originale Project Cars era infatti previsto anche per Wii U, ma fu in seguito cancellato poiché l’hardware di Nintendo non riusciva a soddisfare i requisiti qualitativi minimi dello studio. A questo proposito Tudor ha dichiarato:

“Credo che la questione Wii U possa essere paragonata a quella di PSVR, per questo non voglio alimentare le speranze della gente. Wii U era una macchina eccezionale, con la quale giocavo sempre insieme ai miei figli, ma dal punto di vista tecnico si è rivelata una piattaforma estremamente complicata sulla quale sviluppare il nostro gioco. Abbiamo deciso di terminare il progetto perché non volevamo pubblicare qualcosa che fosse al di sotto dei nostri standard qualitativi”.

Interrogato su Nintendo Switch, il direttore creativo si è detto entusiasta della nuova console, e che il concetto di macchina ibrida la rende un oggetto molto desiderabile; ma come accaduto per Wii U, non crede sia possibile portare il secondo capitolo della loro simulazione di guida. Project Cars 2 è atteso per la fine del 2017 su PC (via Steam), Xbox One e PlayStation 4.