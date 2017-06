Learrivano in: per festeggiare,hanno pubblicato il secondo episodio della serie, denominato, che vede la partecipazione di Patrick Long.

Il primo video documentario della serie BuiltByDrivers è stato reso disponibile la scorsa settimana e introduce i giocatori al mondo di Project CARS 2. Il nuovo racing game di Slightly Mad Studios è atteso per la fine del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, Bandai Namco non ha ancora annunciato la data di uscita, i preordini per le edizioni Standard e Limited Edition sono già aperti presso i principali rivenditori.