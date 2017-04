Il canale YouTube "MotoGamesTV" ha pubblicato un nuovo video diche mostra lain azione sul circuito di Long Beach, con visuale interna attivata.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra prova di Project CARS 2, il titolo è attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One mentre una versione per Switch è stata esclusa.

Recentemente, il team di sviluppo ha dichiarato che il gioco sarà decisamente ricco di contenuti, Project CARS 2 sarà un sequel vero e proprio e non una semplice espansione. Il lancio è previsto nel corso del 2017, la data di uscita non è ancora stata rivelata.