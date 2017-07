Project CARS 2 per PC a oltre 80fps su settaggi ultra in 4K con NVIDIA Titan XP

Dal momento cheha abolito gli accordi di non divulgazione per, i membri di WMD2 hanno iniziato a condividere nuovi video tratti dall'ultima build del gioco. A quanto pare la versioneriesce a girare a oltre 80fps su settaggi ultra in 4K con una

Stando alle testimonianze di "Rayge", un utente di NeoGAF, Project CARS 2 riesce a mantenere un frame rate compreso tra 80 e 120fps su settaggi ultra in 4K con un PC equipaggiato con un processore Intel i7 6850K e una scheda video NVIDIA Titan XP. Un risultato che lascia buone speranze sulla bontà dell'ottimizzazione, soprattutto se rapportato al primo capitolo.

Il video gameplay della versione PC di Project CARS 2 è stato riportato in cima alla notizia, mentre in basso trovate alcuni screenshot tratti dall'ultima build del gioco.