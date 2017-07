Project CARS 2 e Project CARS a confronto in un nuovo video

Il canale Youtube di Racing at Home ha pubblicato un video in cui il nuovoe il primo capitolo divengono messi a confronto sul piano grafico. Il filmato, della durata complessiva di circa quattro minuti, è stato riportato in cima alla notizia.

Il confronto è stato effettuato sugli stessi tracciati e a bordo delle stesse vetture, mantenendo lo stesso tipo di visuale. Considerando che entrambi i giochi girano su un PC performante, il video ci permette di farci una prima idea sull'evoluzione grafica di Project CARS 2, tenendo a mente che quest'ultimo si trova in fase di sviluppo e che può essere ancora migliorato dal punto di vista tecnico.

Ricordiamo che Bandai Namco ha diffuso di recente nuovi dettagli sulla modalità carriera di Project CARS 2.