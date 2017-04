Project CARS 2: pubblicate nuove immagini

ha rilasciato alcuni nuovi screenshot per, mostrando il tracciato Long Beach e nuove vetture come la Jaguar F-Type SVR, la Nissan 300ZX Turbo, la Ford F-150 Ultimate Funhaver e la McLaren 570S. Le immagini sono riportate a fondo pagina.

Se invece volete vedere la McLaren 720S in azione, vi rimandiamo all'ultimo teaser trailer pubblicato dagli sviluppatori. Slightly Mad Studios ci tiene a sottolineare che Project CARS 2 sarà un sequel vero e proprio, e non una semplice espansione del primo capitolo: i giocatori avranno accesso a 170 auto, 60 tracciati, una modalità Online Championship e molteplici tipologie di gare (su asfalto, sterrato, neve e così via).

Nell'attesa che Project CARS 2 venga pubblicato su PC, Xbox One e PS4 entro la seconda metà del 2017, vi riproponiamo la nostra Videoanteprima del gioco.