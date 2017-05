Project Cars 2: pubblicato il primo film della serie "Built by Drivers"

ha pubblicato recentemente il primo diario degli sviluppatori dedicato a, seguito dell'omonima serie automobilistica in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One entro fine 2017.

Il filmato - facente parte della serie di 6 film in live action denominata "Built by Drivers" - mostra in particolare lo sviluppo della nuova McLaren 720s. Il video illustra minuziosamente il complesso lavoro che c’è stato dietro lo sviluppo della supercar da parte del capo collaudatore di McLaren, Chris Goodwin.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Project Cars 2 è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One entro la fine dell'anno. Nelle scorse settimane, Slightly Mad Studios ha annunciato le edizioni limitate del gioco.