Project CARS 2 punta a un frame rate minimo di 60fps senza compromessi

Parlando ai microfoni di GameSpot,ha ribadito chepunta a un frame rate minimo di 60fps senza compromessi. Trasmettere la sensazione di velocità delle vetture è un obiettivo troppo importante per passare in secondo piano.

"Si spingono sempre i confini, le feature di rendering, le prestazioni del motore fisico. Tutto questo grava sulle performance, rendendo molto impegnativo il processo di sviluppo, soprattutto se vuoi mantenere un frame rate costante. Ci siamo posti l'obiettivo minimo di mantenere i 60fps a tutti i costi. 60fps o la morte, piuttosto. Se vai sotto questa soglia finisci per perdere il feeling delle vetture. E sei stai giocando in VR, finisci per sentirti male. Il processo di ottimizzazione sta procedendo ragionevolmente bene, ma in alcuni momenti è stata dura." dichiara Slightly Mad Studios.

Ricordiamo che Project CARS 2 uscirà in Europa il 22 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.