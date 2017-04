Project Cars 2 sarà ottimizzato per PlayStation 4 Pro e Xbox Scorpio

In un'intervista rilasciata a RedBull, Andy Tudor, Creative Director di Slightly Mad Studios, ha confermato che Project Cars 2 supporterà PlayStation 4 Pro e Xbox Scorpio, dichiarando inoltre che il team è al lavoro per rendere il titolo compatibile con PlayStation VR.

"Sì, assolutamente. Qui a Slightly Mad Studios siamo tutti dei fanatici dei gadget tecnologici", sono state le parole di Tudor. "Perciò se ci sono volanti, pedaliere, companion app, monitor 21:9 e console, siamo sempre alla ricerca di un modo per poterli sfruttare. Posso confermare che Project Cars 2 supporterà le migliorie di PlayStation 4 Pro e Xbox Scorpio, ma al momento non abbiamo sufficienti informazioni per parlare nel dettaglio di quest'ultima".

Il Creative Director ha poi proseguito parlando della compatibilità con il visore di realtà virtuale PlayStation VR: "Per quanto riguarda PS VR non posso confermare in via definitiva che il gioco sarà compatibile. Per adattare il titolo all'headset di Sony c'è molto lavoro da fare a causa del doppio schermo, del frame rate e della quantità di fattori in gioco: un gran numero di concorrenti a schermo, il meteo, e la feature Live Track che cambia le cose in modo dinamico".

Project Cars 2 è atteso nella parte finale del 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Per conoscere più dettagli sul racing pubblicato da Bandai Namco vi invitiamo a consultare la nostra video anteprima.