Project CARS 2 sfreccia nel trailer di lancio sulle note di Silence

: Il vincitore del premio "Miglior gioco di simulazione" della Gamescom 2017,, sarà finalmente disponibile in Italia da giovedì 21 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC (le versioni digitali dal 22 settembre).

Project CARS 2, il secondo titolo nel pluriacclamato franchise motoristico di Project CARS, sviluppato da Slightly Mad Studios, porta la serie e tutti i suoi fan in una nuova era di simulazioni motoristiche. Con il maggior numero di tracciati mai visto su console, 29 serie motoristiche con oltre 180 vetture dei marchi più famosi, e quattro stagioni diverse con condizioni meteo in grado di variare l’aderenza in 140 rivoluzionari circuiti realistici, Project CARS 2 offre tutta l’autenticità, la bellezza e la passione delle corse come mai prima d’ora.



Per celebrare il lancio, è stato rilasciato un apposito trailer accompagnato dalle note di "Silence", un brano universalmente riconosciuto come uno dei più grandi inni alla musica trance di tutti i tempi, ora rivisitato appositamente per il trailer di lancio da Rhys Fulber, cofondatore del gruppo di musica elettronica Delerium. Abbassando il ritmo del brano a 100 BPM per evidenziare la splendida voce di Sarah McLachlan, Rhys Fulber ha creato un nuovo dub remix techno cinematografico di Silence per dare il benvenuto al gioco di corse definitivo del 2017, Project CARS 2.