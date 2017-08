Project Cars 2 sfreccia verso la Gamescom con un nuovo trailer

In occasione delladi Colonia,ha pubblicato un nuovo trailer per il suo simulatore racing:. Le immagini propongono una varietà di stili di guida che spaziano dal rallycross fino ai kart.

Coloro che presenzieranno alla fiera di Colonia, Germania, avranno la possibilità di provare con mano Project Cars 2 presso il booth dedicato al titolo, allestito per l'occasione con 28 postazioni PlayStation 4.

Le prove vedranno i presenti cimentarsi con LaFerrari al Nürburgring, la Porsche 911 GT3 R al Red Bull Ring e con la Formula Renault 3.5 al Circuit of The Americas. Non mancheranno inoltre interviste esclusive con il team di sviluppo e la presenza di piloti professionisti e campioni esports. I giocatori più competitivi avranno la possibilità di cimentarsi in un torneo aperto a tutti.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Project Cars 2 sarà disponibile il 22 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.