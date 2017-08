Project Cars 2: Slightly Mad Studios positivamente colpito da Xbox One X

, autore del racing simulativoe dell'imminente seguito, si è detto colpito dall'hardware di, nuova console mid-gen diche uscirà il prossimo 7 novembre.

Come confermato durante un'intervista dal COO Rod Chong, la versione per Xbox One X godrà di miglioramenti tecnici, anche se al momento rimangono imprecisati:

"Sfortunatamente non posso ancora svelare l'entità delle migliorie" ha dichiarato Chong alla testata di GameSpot. "Al momento stiamo effettuando diversi test. Ci saranno sicuramente dei miglioramenti, ma non siamo ancora in grado di mostrarveli. Quello che è sicuro è che il framerate sarà di 60fps".

Anche i giocatori in possesso di PlayStation 4 Pro possono attendersi una versione di Project Cars 2 con miglioramenti visivi, anche se, come per Xbox One X, Slightly Mad Studio non ha diffuso ulteriori dettagli. La simulazione di guida uscirà il 22 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.