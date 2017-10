Project Cars 2 su Switch? Il CM di Bandai Namco invita i fan a farsi sentire

Se i possessori didesiderano giocaresulle loro console, dovrebbero far sentire con forza la propria voce sui social media: questo è quanto ha suggerito il community manager di, Cyrus Wesson.

"Non posso parlare di un'ipotetica versione Switch perché non ho informazioni a riguardo. Ciò che posso dire è che, se la gente vuole davvero tanto il gioco su Switch - so bene che la console è molto popolare al momento - fatecelo sapere sui social media di Bandai Namco Entertainment, come Facebook, Twitter, Instagram; comunicate con noi ovunque e gli sviluppatori sapranno a quel punto che questa è una vera richiesta. E loro sono molto recettivi nei confronti del feedback lasciato dalla community sui social, e nei riguardi di tutto ciò che hanno da dire i fan".

Insomma, se desiderate l'arrivo di Project Cars 2 su Switch, il suggerimento di Cyrus Wesson potrebbe rappresentare un valido punto di partenza per far sì che un giorno possa accadere.