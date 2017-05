Project CARS 2: il team non sa ancora come sfrutterà la potenza di Xbox Scorpio

Intervistato da GamingBolt, il creative director di, Andy Tudor, ha dichiarato che il team non ha ancora deciso come sfruttare le potenzialità di, anche se l'obiettivo è quello di cercare di tirare fuori il massimo da ogni singola piattaforma.

Queste le parole di Andy Tudor: "Onestamente è troppo presto per dire come sfrutteremo Scorpio. Se sarà possibile ottimizzare il gioco per questa piattaforma lo faremo e cercheremo di sfruttare le sue potenzialità al massimo."

Project CARS 2 sarà ottimizzato per Xbox Scorpio e PlayStation 4 Pro, tuttavia al momento non ci sono dettagli più precisi in merito. Il gioco è ancora privo di una data di uscita, il publisher Bandai Namco ha però confermato che il titolo arriverà alla fine dell'anno su Xbox One/Scorpio, PlayStation 4/PS4 Pro e PC.