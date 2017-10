Project CARS 2: il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

ha pubblicato il trailer di, il nuovo racing game didisponibile dal 21 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Da qui in avanti, l’esperienza di guida vincitrice del premio "Miglior simulazione alla Gamescom 2017", si evolverà con nuovi straordinari contenuti e sviluppi, continuando la tradizione motoristica che ha reso Project CARS il più importante franchise di corse nel mondo degli eSports.

Stephen Viljoen, Game Director di Project CARS 2, ha dichiarato: "Chi ha seguito lo sviluppo di Project CARS 2, sa che non abbiamo lasciato nulla al caso nella nostra determinazione di voler realizzare quel tipo di esperienza che i tanti appassionati, sia nuovi che vecchi, ci chiedevano. Siamo stati molto felici del gradimento del gioco da parte della stampa, sia specializzata che motoristica, e in particolare dalla reazione dei nostri fan. L’esperienza di guida definitiva è tornata, ma per tutti noi dello studio, l’esperienza continuerà cercando di migliorare ulteriormente il gioco".

Project CARS 2 è attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One.