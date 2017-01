Project Cars 2: un trailer non ufficiale mostra alcune sequenze di gioco

Come sappiamo,è attualmente al lavoro per dar vita a, seguito dell'omonimo simulatore di racing automobilistico uscito nel 2015 su PC, PS4 e Xbox One.

Lo YouTuber Vortlas SimRacing (via DSOGaming) ha oggi pubblicato un trailer non ufficiale del gioco, che ci permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gioco in-game, e di osservare i primi cambiamenti rilevanti che gli sviluppatori introdurranno in questo seguito. Da quanto possiamo apprezzare, sembrerebbe che le condizioni climatiche giocheranno un ruolo ancora più preponderante in Project Cars 2: un esempio è dato dalla formazione di pozzanghere sull'asfalto, capaci di rendere la guida ancora più ostica e realistica. Oltre a questo, saranno presenti anche le transizioni stagionali durante l'anno, capaci di rendere ancora più profonda e varia l'esperienza di gioco.

Project Cars 2 uscirà, indicativamente, a settembre 2017. In calce potete visionare il trailer non ufficiale, mentre a questo indirizzo trovate le prime immagini leaked del gioco.