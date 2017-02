La pagina Facebook non ufficiale diha condiviso 11 nuove immagini tratte dal prossimo racing game di: ve le abbiamo riportate in calce alla notizie. Il titolo è atteso per la seconda metà del 2017 su PC, Xbox One e Playstation 4.

Project CARS 2 includerà un parco auto composto da oltre 170 vetture, più di 60 tracciati, una nuova modalità Online Championship e diverse tipologie di gare (su asfalto, sterrato, neve ecc.). Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a guardare la nostra Videoanteprima di Project CARS 2, senza dimenticare il video gameplay di 7 minuti catturato dalla versione PC.

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.