Project Cars 2: trapelano le prime immagini leaked

Dopo l'annuncio ufficiale disulla finestra di lancio per, prevista intorno a Settembre 2017, nelle ultime ore sono emerse alcune immagini leaked tratte dal gioco: ve le abbiamo riportate in calce alla notizia.

Le immagini sono emerse sul forum polacco di Simrace, per poi essere diffuse dal sito dsogaming. In attesa di ulteriori dichiarazioni da parte del publisher e dello sviluppatore, vi ricordiamo che la pubblicazione di Project Cars 2 dovrebbe avvenire intorno a Settembre 2017 su PC, PS4 e Xbox One. Intanto Slightly Mad Studios dichiara di avere riscritto il sistema di rendering e di avere aggiunto nuovi moduli per il motore fisico, creando le premesse per un'esperienza di guida ancora più sofisticata.