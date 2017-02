Project CARS 2: vediamo 7 minuti di gameplay

Lo youtuber Grizwords ha pubblicato un nuovo video di gameplay per, in cui possiamo vedere la versionedel gioco in azione per circa 7 minuti: ve lo abbiamo riportato in calce alla notizia.

La sequenza di gioco, catturata con la visuale interna all'abitacolo, ci permette di farci un'idea sullo stato del nuovo racing game di Slightly Mad Studios, un sequel che promette di perfezionare la formula di gioco del capitolo originale, arricchendola con il sistema meteo dinamico, un comparto tecnico più avanzato e una modalità carriera significativa. Project CARS 2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One nel corso dell'anno: per saperne di più sul gioco potete leggere la nostra videoanteprima.