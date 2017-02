Project CARS 2: Video Anteprima del nuovo racing game di Slightly Mad Studios

Dopo il grande successo di pubblico e critica riscosso con, il teamsi ripresenta ai nastri di partenza con un sequel che prova a perfezionare la formula del predecessore.

Project CARS 2 non rappresenta però un semplice upgrade del primo capitolo, bensì un’esperienza quasi del tutto rinnovata, che aspira a diventare uno dei migliori racing game sul mercato. Dentro Project CARS 2 ci saranno più di 170 vetture, una solida serie di competizioni e categorie, ed il più ampio numero di tracciati del panorama console. Non manca ovviamente il supporto alla Realtà Virtuale, ed una modalità carriera che rappresenterà con tutta probabilità uno dei pilastri della produzione. Il gioco uscirà su PS4, Xbox One e PC durante gli ultimi mesi dell’anno.