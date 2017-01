Project CARS: aperte le registrazioni per il Multi-Class European Championship

sono lieti di annunciare l’apertura delle registrazioni per l'diper PlayStation 4.

Dal 22 gennaio, l'ESL Multi-Class European Championship di Project CARS metterà insieme i migliori guidatori su PS4. Con due classi di race car tra cui scegliere, preparatevi per una epica battaglia per la vittoria. Mettetevi alle spalle gli avversari, salite sul podio e guadagnate il vostro posto tra i migliori piloti. Anche se questa volta non sarete soli. Nella Pro Class i migliori guidatori combatteranno per un prize pool di €2.500. Maggiori dettagli sul Campionato saranno svelati il 17 gennaio, per registrarti clicca qui.