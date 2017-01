Project Cars e Monkey Island 2 Special Edition tra i Games with Gold di febbraio

Oggi,ha rivelato quali giochi entreranno a far parte deidi febbraio 2017. Come ogni mese, i giocatori abbonati al servizio Gold, potranno accedere a due giochi per Xbox One e due per Xbox 360.

Nello specifico, i possessori di Xbox One potranno scaricare gratuitamente l'avventura indie Lovers in a Dangerous Spacetime (disponibile dal primo al 28 febbraio) e scendere in pista con Project Cars (disponibile dal 16 febbraio al 15 marzo).

Per quanto riguarda, invece, Xbox 360 abbiamo Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge – Special Edition, rifacimento del secondo capitolo della storica avventura punta e clicca di LucasArts (disponibile dal primo al 15 febbraio), e Star Wars: The Force Unleashed (disponibile dal 16 al 28 febbraio).

Siete soddisfatti della line-up Games with Gold di questo mese?