Project Giant Robot è stato ufficialmente cancellato

Nintendo ha ufficialmente abbandonato Project Giant Robot, un particolare progetto illustrato da Shigeru Miyamoto durante l’E3 2014 assieme ad altri due che sarebbero poi diventati Star Fox Zero e Star Fox Guard. Come suggerisce il nome, il titolo avrebbe permesso ai giocatori di controllare dei Robot giganti tramite il Wii U GamePad.

A differenza del penultimo report finanziario di Nintendo, quello pubblicato ieri non conteneva traccia di Project Giant Robot. Nintendo, interrogata da Polygon, ha dichiarato: “siamo giunti a questa decisione dopo attente considerazioni sulle nostre strategie di prodotto e sviluppo”.

La notizia non coglierà certo di sorpresa i giocatori Wii U: negli scorsi giorni Reggie Fils-Aime aveva infatti annunciato che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarebbe stato l’ultimo titolo first party Nintendo ad essere sviluppato e pubblicato su Wii U.