Project Highrise: l'espansione Las Vegas uscirà il 13 aprile

Kasedo Games e SomaSim hanno annunciato che l'espansione Las Vegas per il loro titolo, Project Highrise, sarà pubblicata il 13 aprile. La conferma è accompagnata da una serie di immagini di gioco dedicate al contenuto extra. Vediamo dunque le novità introdotte dal DLC.

Il vostro compito sarà quello di costruire dei fantastici grattacieli; motivo di vanto per l'intera città. Tuttavia, il successo di queste costruzioni non si limita alla qualità costruttiva, ma anche al complesso ecosistema di interazioni umane che avviene al suo interno. La nuova espansione trasporta il giocatore nel settore alberghiero di Las Vegas, dove dovrà mantenere gli ospiti dell'hotel in stanze confortevoli, offrendogli tutti i servizi che possono cercare nella città del Nevada, come casinò e nightclub.

Lasciandovi alla visione dei nuovi screenshot, vi ricordiamo che Project Highrise è disponibile su PC Windows e macOS.