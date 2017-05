Project Junk!: un nuovo Action RPG Roguelike tutto italiano

Tra i vari giochi che troveranno spazio alla prossima edizione didi Bologna, evento interamente dedicato ai team indipendenti italiani, abbiamo anche, un nuovo Action RPG con elementi Roguelike sviluppato dai ragazzi di

Prokect Junk è un gioco di ruolo action con influenze roguelike. Si basa sull’utilizzo di carte collezionabili nel mondo di gioco e utilizzabili in tempo reale. Si ha una componente strategica in battaglia ed enigmistica in esplorazione per superare le varie situazioni che si presenteranno durante il gameplay.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento avrà inizio la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio; l'ingresso è completamente gratuito.