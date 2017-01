Project Louisiana di Obsidian è in realtà Pillars of Eternity 2?

continua a stuzzicare i giocatori: dopo il tweet pubblicato a metà settimana, lo studio ha oggi pubblicato un nuovo messaggio che include una misteriosa immagina accompagnata da una frase che potrebbe aver rivelato il gioco misterioso.

Project Louisiana non sarebbe il tanto rumoreggiato spin-off di Fallout, bensì Pillars of Eternity 2, almeno secondo una teoria di PCGamer. A destare sospetti è infatti la didascalia che accompagna l'artwork: "Sapete meglio di chiunque altro che non c'è nulla di più pericoloso dei segreti di un Dio. Forse la Leaden Key aveva ragione a voler tenere sepolto tutto questo."

Il riferimento a Pillars of Eternity è proprio quello della Leaden Key, organizzazione dedicata a preservare i segreti degli Dei. Non è escluso dunque che Obsidian si stia preparando ad annunciare Pillars of Eternity 2, un reveal potrebbe avvenire nel corso della GDC di San Francisco in programma a fine febbraio.