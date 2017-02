Project Novatio: al via la campagna di raccolta fondi per la console modulare

E' stata recentemente lanciata la campagna di raccolta fondi per, console modulare progettata in Italia che potrà essere espansa ed aggiornata facilmente cambiando CPU, scheda grafica ed altri componenti in maniera semplice e rapida.

Novatio è basata sul sistema operativo NovOS, una versione modificata e personalizzata di Linux compatibile non solo con tutti i giochi per il pinguino, ma anche con app per Android e Windows.

L'obiettivo degli ideatori di Project Novation è quello di raccogliere 75.000 dollari per poter completare i lavori e lanciare la piattaforma sul mercato, al momento sono previste due versioni, una da Standard da 599 dollari e un modello Pro da 899. Se volete contribuire alla raccolta fondi, potete supportare la campagna su Indiegogo.