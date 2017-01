Project Octopath Traveler: aperta la pagina Facebook degli sviluppatori

ha aperto la pagina Facebook degli sviluppatori di, nuovo titolo per Nintendo Switch annunciato la scorsa settimana durante l'evento di presentazione della console.

La pagina Facebook verrà utilizzata da Tomoya Asano per aggiornare i fan su tutti i suoi prossimi progetti, inclusi il già citato Project Octopath Traveler e i futuri episodi della serie Bravely. Al momento non ci sono molti dettagli su Octopath Traveler (titolo provvisorio), Square-Enix si è limitata a pubblicare un teaser trailer dando l'appuntamento al 2017 per maggiori informazioni.