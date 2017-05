Project Rap Rabbit: al via la campagna Kickstarter

hanno lanciato una campagna Kickstarter per, il nuovo gioco degli autori di PaRappa the Rapper e Gitaroo Man. Affinchè il gioco venga pubblicato su, la raccolta fondi deve raggiungere l'obiettivo minimo di 1,1 milioni di dollari.

Sarà PQube, il publisher dietro la localizzazione di titoli come Steins;Gate e Gal Gun, a pubblicare e distribuire Project Rap Rabbit, oltre che a gestire i vari reward fissati per la campagna Kickstarter. Tra gli stretch goal di maggior rilievo, segnaliamo che il gioco includerà ulteriori lingue a 2,3 milioni, il porting su Xbox One a 3,1 milioni, un livello extra a 3,5 milioni, una modalità multiplayer a 3,9 milioni, un livello di difficoltà aggiuntivo a 4,4 milioni e infine il porting su Nintendo Switch a 4,95 milioni.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato il trailer di lancio per la campagna Kickstarter di Project Rap Rabbit.