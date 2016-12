Project Re Fantasy: il nuovo JRPG Atlus sarà completamente diverso da Persona

Dopo la diffusione del teaser e dei primi artwork di Project Re Fantasy , il nuovo JRPG di, la compagnia ha sottolineato che il progetto offrirà un'esperienza di gioco molto diversa dai titoli della serie

Come può suggerire il nome in codice del progetto, Project Re Fantasy vuole tornare sui passi dei classici JRPG, esplorando le meccaniche e le ambientazioni tradizionali dei primi giochi di ruolo giapponesi, al contrario di quanto è avvenuto con i titoli della saga Shin Megami Tensei e con le avventure liceali dei vari capitoli di Persona. Ricordiamo che il team è capitanato da Katsura Hasino ed è composto da numerosi veterani che hanno lavorato alla serie Persona, come l'artista e illustratore Shigenori Soejima e il compositore Shoji Meguro. Non vediamo l'ora di conoscere nuovi dettagli su Project Re Fantasy.