Project Re Fantasy: primo teaser e artwork del nuovo JRPG di Atlus

Nel corso di un livestream trasmesso su Niconico,ha svelato ufficialmente(titolo provvisorio), JRPG prodotto da, team interno del publisher nato appositamente per dare vita a un nuovo gioco di ruolo di stampo fantasy.

In apertura alla notizia trovate il concept video diffuso da Atlus mentre in calce alla notizia sono presenti alcuni artwork del gioco. Il team è capitanato da Katsura Hasino ed è formato da numerosi veterani che hanno lavorato alla serie Persona, tra cui lo stasso Hasino e personalità come l'artista e illustratore Shigenori Soejima e il compositore Shoji Meguro.

Ancora pochi i dettagli su Project Re Fantasy, Atlus non ha svelato informazioni sulla trama o sulle meccaniche di gameplay e anche le piattaforme di destinazione e la finestra di lancio sono avvolte nel mistero. Non ci resta che attendere per saperne di più su questo nuovo JRPG.