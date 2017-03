Project Scorpio compare sul Microsoft Store

A sorpresa,ha fatto la sua comparsa nelle scorse ore sul Microsoft Store americano. La pagina del prodotto permette di iscriversi per ricevere un notifica non appena la console sarà disponibile per il preordine e l'acquisto. La finestra di lancio riportata è la già nota "".

La pagina di Project Scorpio sul Microsoft Store riporta anche i seguenti dettagli:

La console più potente di sempre con una GPU da 6 TeraFLOPS

La prima e unica console compatibile con il vero gaming in 4K e VR ad alta fedeltà

Compatibile con tutti i giochi e gli accessori di Xbox One

Niente di nuovo per il momento, per sapene di più su Project Scorpio dovremo attendere la conferenza E3 di Microsoft, non è escluso però che la casa di Redmond possa organizzare uno speciale evento di presentazione prima della fiera americana.