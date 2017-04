Project Scorpio: Domande e Risposte con la redazione in diretta oggi alle 16:00

Giovedì 6 aprile a partire dalle 16:00, la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per una sessione diincentrata su: una buona occasione per discutere e rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sulla nuova console

Oltre a illustrare le principali caratteristiche della console, Francesco Fossetti e Tommaso "Todd" Montagnoli chiariranno tutti i vostri dubbi su Scorpio, dalle specifiche tecniche alla compatibilità con giochi e accessori di Xbox One. Durante il Q&A ci sarà spazio però anche per altri argomenti, potete quindi iniziare a lasciare le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it, così facendo riceverete una notifica prima di ogni diretta. L'iscrizione, inoltre, è necessaria per interagire con la redazione e la community durante le dirette. Vi aspettiamo alle 16:00 su Twitch!