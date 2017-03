Project Scorpio: Gamestop è rimasta impressionata dalla nuova console Microsoft

In occasione dell'ultimo incontro con gli investitori,ha dichiarato di essere rimasta molto impressionata dalle potenzialità di, la nuova console diin arrivo entro la fine del 2017.

"Per quanto riguarda il mercato retail c'è stato un declino innegabile, ma ora abbiamo delle carte importanti da giocare con Nintendo Switch, PlayStation Vr e Project Scorpio", le parole introduttive del CEO di Gamestop, Paul Raines.

Intervenendo nella discussione, il Chief Operating Officer della catena, Tony Bartel, ha quindi aggiunto: "Siamo rimasti molto impressionati da Scorpio. Sfortunatamente, non possiamo rivelare più di quanto non si conosca già", ha così esordito. "È un sistema molto potente costruito davvero per il 4K. La vediamo come una macchina gaming-centrica, un'unità molto, molto potente; per questo motivo crediamo che vedremo tanti grandi giochi pensati per questa piattaforma".

Microsoft terrà la sua conferenza E3 2017 durante il prossimo 11 giugno: in questa data scopriremo tutti i dettagli sulla nuova console di Redmond.